凍死至少60人 歐洲迎來-30℃嚴寒大雪

塞爾維亞首都貝爾格勒的難民營，冒著大風雪排隊領熱食的難民。（圖/美聯社）

近日來歐洲地區迎來嚴酷的寒冷天氣，從東歐的波蘭、捷克等國開始，已快速向西部襲捲至英倫三島，甚至有地區測出零下30度C的酷寒氣溫。突如其來的大雪和低溫，不僅讓千里跋涉而來的難民們出現生存危機，更造成多國多地電力供應崩潰，因低溫死亡人數已達到60人，悲劇數字仍不斷上升中。

據英國獨立報（The Indepents）報導，歐洲地區近日迎來強烈風雪與低溫天氣，本次寒流從東部的波蘭、捷克、俄羅斯等地開始，一路向西襲捲整個歐洲大陸和英國。多處出現零下20度、甚至30度的低溫，不僅讓各地的電力和供暖系統崩潰，更讓去年冒著生命危險抵達的難民們，出現嚴重的生存危機。在波蘭僅一週時間就有至少20人死於本次低溫襲擊，塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）更出現宛如大批難民冒風雪大排長龍領取熱食的場面，全歐洲因低溫猝死的人數已爆增至60人，悲劇數字仍不斷上升中。

面對酷寒的氣溫，難民只能克難地燒物品生火取暖。（圖/美聯社）

德國東部城鎮也迎來大雪，立即出動鏟雪車進行道路除雪。（圖/美聯社）

本次的極凍天氣快速壟罩歐洲地區，不僅造成東歐各國的交通運輸大亂，羅馬尼亞多處河流結冰無法通行、俄羅斯、希臘和土耳其諸多機場都因大風雪而被迫停擺。寒流如今更南下至希臘和土耳其一帶，讓伊斯坦堡（İstanbul）也下起大雪，希臘北部地區更出現零下15度的低溫，都讓去年冒著生命危險來到歐洲的中東難民們感到無助。由於資源稀缺和歐洲各國政府的限制下，即便能在難民營尋得一席之地安憩，保暖與食物仍是一大問題。

羅馬尼亞也出動大批警力進行鏟雪任務。（圖/美聯社）

科索沃當地最大的電力廠被大雪掩埋。（圖/美聯社）

如今寒流西擴抵達英國，英國官方已發出警告，提醒蘇格蘭和北英格蘭地區的居民，應嚴防即將來襲的強大風雪。而持續壟罩在風雪下的東歐與巴爾幹半島，低溫造成電力與供暖系統崩潰的狀態恐愈來愈嚴重，保加利亞、希臘等國已宣布國內能源進入緊急狀態。希臘當局更下令派出軍艦接回困在小島上的250名難民，恐怕今年的冬天，對於歐洲地區的民眾與難民們來說是難以度過的漫漫長夜。

(中時電子報)