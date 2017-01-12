國民黨主席選舉 郝龍斌：沒有整合問題
宣布參選中國國民黨主席的國民黨副主席郝龍斌今天表示，政治上他不是那麼權謀，本省、外省都接納他；此外，他和前副總統吳敦義的理念方向沒完全契合，「沒有整合問題」。
國民黨主席5月20日改選，現任國民黨主席洪秀柱，與吳敦義和郝龍斌都宣布參選。
郝龍斌上午接受廣播專訪分析3人優劣說，洪秀柱在國民黨最艱難時站出來，值得肯定，但在團結、執行力與打選戰方面比他差，且洪秀柱運作黨務太獨斷獨行，很多有缺失，信任、團結方面需加強；吳敦義黨務、行政歷練很豐富，但年齡、黃復興方面較薄弱。
他說，他有行政歷練，曾任立法委員，走訪地方非常多，了解地方上的問題，唯一較差是黨務涉獵少；他與黃復興有很深淵源，過去幾個月拜訪眷村，「他們都很接納我」；「大家都講我不夠權謀，政治上不是那麼會操作」，也因此跟各方關係好，「本省、外省都接納我」。
分析票源，郝龍斌表示，本土票吳敦義一定最高，但他比洪秀柱強；海外票由於國民黨主席接觸多，占優勢；都會區的台北市、新北市與基隆市他占優勢；占黨員最大宗的黃復興票，他與洪秀柱都比吳敦義強，各有擅長，各自登山，都需努力。
是否可能和吳敦義整合？他說，整合要理念、方向完全契合，目前看起來沒完全契合，沒有整合的問題。黨主席是抬轎人，讓所有年輕人積極參與，「這方面我跟吳敦義不一樣」，但不管結果如何，選完一定要合作。1060112
(中央社)
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