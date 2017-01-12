韓新片首爾 河正宇和吳達庶可望合作

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南韓電影界消息人士今天表示，演員河正宇和吳達庶有望再次合作，演出以1988年漢城奧運申辦過程故事的電影「首爾」。

南韓「亞洲經濟」今天指出，河正宇與吳達庶之間有默契地合作，此次兩人能否在電影「首爾」中再次聯手頗受關注。

河正宇此前已經收到了電影「首爾」的劇本，經紀公司日前發表正式聲明稱，河正宇參演「首爾」的計畫還沒有確定，但河正宇對劇本十分感興趣。

電影「首爾」以1988年漢城奧運會申辦過程為故事主軸，講述韓國當年申辦奧運會成功，過程中有兩名公務員扮演決定性角色，此片預計於今年下半年開拍。

電影「首爾」的攝製組日前已經前往德國取景，準備還原1981年當時在德國舉行的第84屆國際奧會會議原貌。

河正宇、吳達庶、全智賢等此前聯合主演的電影「暗殺」，曾取得了1270萬人次觀影的高票房佳績；河正宇、吳達庶、裴斗娜主演的「隧道」於去年8月上映，也交出了721萬人次觀影的滿意票房成績。兩人若再次接演「首爾」，將是他們合作的第4部作品。1060112

(中央社)