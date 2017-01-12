馮光遠退黨 黃國昌：肯定他的貢獻

作家馮光遠宣佈退出時代力量後，時代力量執行黨主席黃國昌今天首度回應，他說，馮光遠是一個前輩，對於馮光遠在公民運動的貢獻，他都很肯定；黨內雖覺得惋惜，但氣氛很好。

馮光遠8日在社群網站臉書（Facebook）上宣布退出時代力量。他說，他當初所認知的「時代力量黨」已經變質成為一個「國運昌隆黨」的時候，他不希望他的努力，最後都成為特定人士收割的成果。

黃國昌上午在立法院舉行記者會後，面對媒體詢問首度回應。黃國昌說，馮光遠是一個前輩，他很尊敬，馮光遠對台灣公民運動有很多貢獻。

至於是否有說服馮光遠繼續留在時代力量？黃國昌說，相關事情，黨內有很多朋友都有很多看法，黨內氣氛都很好，當然大家會覺得惋惜，但現在最重要的工作就是按照既定工作目標繼續往前進，很多同仁負擔都很重。

媒體追問，馮光遠說的「國運昌隆黨」是否就在指黃國昌、黨內有內鬥？黃國昌說，「沒有」，只說謝謝，不願再多做回應。1060112

(中央社)