2020藍推誰會贏 郝龍斌提及郭台銘

我要評比

中國國民黨副主席郝龍斌今天表示，2020年目前藍軍最可能勝選的像鴻海集團創辦人郭台銘，「（如果）我是黨主席，會用各種方法敦請他負起責任」，當然不限於郭台銘。

他說，不知郭台銘有沒有意願，現在還有時間，會給平台讓大家公平競爭。

宣布參選國民黨主席的郝龍斌上午接受廣播專訪表示，2018年國民黨如果不能拿下兩直轄市會很危險，如果6直轄市全輸，將面臨泡沫化危機，黨主席目標是2018勝選、2020重返執政。

國民黨主席5月20日改選，國民黨主席洪秀柱、前副總統吳敦義和郝龍斌都宣布參選。1060112

(中央社)