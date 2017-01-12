陸職稱改革 小學教師可稱教授
中國大陸推行職稱制度改革，中小學老師也有機會被稱為「教授」。廣東省已評審通過168名中小學教師可獲得教授職稱。
綜合中國教育報及南方日報報導，以往大陸中學老師最高只能申請到副高級職稱，即高級教師，小學老師最高只能申請到中級職稱，也就是小學高級教師。制度變革後，中小學教師可申請正高級職稱，即教授。
報導指出，要在中小學當一名「教授」，在課程教學、學生和家長滿意度、擔任班主任年限、帶班獲獎、教研科研等方面都有要求。
這次廣東省獲得通過正高評審的168名中小學老師，包括校長和一線老師，在教師行業的平均教齡超過25年，有一半以上是年齡超過50歲。
有報導表示，這項職稱改革是要提高中小學教師的職業地位，鼓勵更多高學歷人才投入。一名廣東省農村教師李炳就說，能取得這個職稱，覺得很激動，感覺可以為教育事業做更多的事。 1060112
(中央社)
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