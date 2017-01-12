國研院年度成果展 無人飛機首亮相
國研院颱洪中心成功研發新型「無人飛機」，耐強風、防水、滯空時間長，可以直接飛進颱風中心取得「颱風DNA」，強化氣象預報精準度與防災應用。無人飛機昨於國研院年度成果發表會中首度曝光，成為全場焦點。
國研院昨起兩天舉行年度成果展，讓外界一窺國研院面貌，今年以「智慧科技＠生活應用」為主題，旗下10大中心展出科研成果。
颱洪中心斥資2500萬元成功研發無人飛機，昨首度亮相，重量25公斤、耐強風、防水，滯空可達10小時，最高可飛1英哩高空，精進颱風、梅雨等劇烈天氣觀測能力，進而協助氣象局「追風計畫」並提升氣象預報準確度。
颱洪中心助理技術師鍾吉俊指出，過去台灣無人飛機僅能到颱風外圍，未來將能飛進颱風中心收集氣壓、溫濕度、風向、風速與海溫等氣象資料，今年起將常態性領銜觀測任務。
他也說，緣起於澳洲的無人飛機研究應用已有2、30年，台灣為全球首創飛進颱風內，早於2005年便曾進行觀測，但技術未臻成熟。未來向民航局申請飛行空域作業時，也將與日、菲等鄰國協調，以免因領空限制作業區域。
現場展出成果也包括國網中心「睡眠呼吸中止症診斷技術」，讓患者睡得更安穩；晶片中心發送一氧化碳警報的「雲端電子鼻」、奈米中心「晶片型複合式氣體感測器」，福衛五號1：1實體模型展出，增進生活安全與便利。
「國研院不是只會寫論文！」國研院長王永和強調，科技目的即為擁有更好的生活，成果展讓外界了解均能應用於生活中，未來國研院將鏈結產學研與國際，聯手打「世界盃」。
科技部長楊弘敦表示，成果展讓外界認識國研院成果，10大中心點串連成線，占台灣科研光譜特殊地位，科技與生活、安全結合，期許國研院打響國際名號，並致力連結學校、國際，同時比照國外經驗推動科技應用產業。
(中時)
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