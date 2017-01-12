中南部常空氣糟 鄭明典提氣象原因
中央氣象局氣象預報中心主任鄭明典今天在社群網站臉書（Facebook）表示，中、南部弱風尾流區大氣相對穩定，易造成汙染擴散不易，是冬季中、南部空氣汙染相對嚴重的氣象原因。
每年秋、冬季節除東北季風或冷氣團南下攜帶的境外污染物，導致空氣品質不佳，中、南部也常因大氣擴散條件不佳，讓空氣品質拉警報。
鄭明典上午表示，今天海峽上有東北風，台灣東側為偏東風，偏東風和東北風輻合在台灣東北角激發一個小低壓，小低壓雨區可能影響台灣北部和東北部。
他說，通過台灣西側的東北風受台灣地形影響，在中、南部產生弱風尾流區，氣流呈逆時針旋轉結構，習慣上稱這個現象為背風渦旋。
鄭明典表示，在這個弱風區大氣相對穩定，很容易造成汙染擴散不易現象，這是冬季中、南部空氣汙染相對嚴重的氣象原因。1060112
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。