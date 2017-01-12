中南部常空氣糟 鄭明典提氣象原因

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中央氣象局氣象預報中心主任鄭明典今天在社群網站臉書（Facebook）表示，中、南部弱風尾流區大氣相對穩定，易造成汙染擴散不易，是冬季中、南部空氣汙染相對嚴重的氣象原因。

每年秋、冬季節除東北季風或冷氣團南下攜帶的境外污染物，導致空氣品質不佳，中、南部也常因大氣擴散條件不佳，讓空氣品質拉警報。

鄭明典上午表示，今天海峽上有東北風，台灣東側為偏東風，偏東風和東北風輻合在台灣東北角激發一個小低壓，小低壓雨區可能影響台灣北部和東北部。

他說，通過台灣西側的東北風受台灣地形影響，在中、南部產生弱風尾流區，氣流呈逆時針旋轉結構，習慣上稱這個現象為背風渦旋。

鄭明典表示，在這個弱風區大氣相對穩定，很容易造成汙染擴散不易現象，這是冬季中、南部空氣汙染相對嚴重的氣象原因。1060112

(中央社)