台大森林系特殊選才 錄取金手獎學生

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台大森林環境暨資源學系今天表示，為了替台灣林業發展儲備優秀人才，106學年設特殊選才甄選，錄取曾獲技藝競賽森林職種金手獎的苗栗農工學生徐暐翔。

台大森林系表示，徐暐翔現就讀國立苗栗農工森林科三年級，生長於苗栗鄉間，曾獲105學年全國高級中等學校學生技藝競賽森林職種金手獎第一名，對於大自然有極大的熱情，並對林業有非常明確的學習目標。

徐暐翔在高職階段，在林業專業科目上有著優異表現，更具林業領域的特別專長，透過台大森林系的特殊選才方式，獲得更多的教育資源，並增加森林系學生的多元性。

台大表示，這次選才結果，對教育資源不足的鄉間學生而言，提供重要的升學管道，除了打破城鄉差距，也為森林系徵得優秀學生入學，而台大在多元入學管道基礎上，錄取專門學科領域或專業技術領域真正具有優異潛能的學生，落實大學多元入學精神，真正達到「適性揚才」的目的。1060112

(中央社)