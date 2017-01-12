販毒暴力集團LINE操控 警逮捕送辦

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台東市王姓男子為首的暴力販毒集團，動輒夥同旗下成員強押被害人償還毒品債務，並開槍恐嚇，日前還以球棒、榔頭毆打並囚禁被害人6天，手段兇狠，警方將王嫌等人拘提到案。

警方今天召開記者會說明，王嫌與林姓女子在台東市區經營檳榔攤，因貪圖販毒利潤，以檳榔攤為據點，兩人販毒、收贓賺取不法利益。王嫌漸成台東地區毒品大盤，並在通訊軟體LINE以「檳榔堂」為名，吸收旗下成員運送毒品。

一旦遇有毒品糾紛，王嫌即夥同旗下成員持槍暴力恐嚇、以棍棒、榔頭、工業用釘槍毆打被害人成傷，並拘禁，扣留車子、證件、強逼簽下本票。

去年12月初，王嫌假藉牛樟買賣交易，以黑吃黑方式侵吞牛樟，逼迫被害人交付現金不成，就將被害人由高雄強押至台東，並一路毆打被害人成傷。

警方表示，經數月蒐證、跟監，見時機成熟，檢警憲百餘人11日凌晨兵分多路到王嫌住所，將睡夢中的王嫌等人拘提到案，並逮捕相關成員共15人，起出改造手槍1把、子彈21顆、土製爆裂物1枚、毒品安非他命320公克、販毒所得現金新台幣80多萬元、球棒等證物，訊後全案依組織犯罪、槍砲、毒品、妨害自由、傷害等案送辦。1060112

(中央社)