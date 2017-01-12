台南眷村美食節 私房手藝免費嚐

台南市議員林宜瑾與永康區成功里長金冠宏將在18日至22日再次合辦「眷村美食節」活動，邀請20攤眷村媽媽親手準備家常美食，每天免費送出共4000份早餐品嚐。

金冠宏表示，眷村文化對很多人來說是歲月的共同記憶，眷村美食當然也是其中重要的一個元素。

他說，今年活動中安排眷村媽媽拿出自己的拿手私房菜，共有20攤；每一攤每天會準備200份讓遊客品嚐，只送不賣，當天的份量送完以後就收攤了。因為這些眷村媽媽們每天能做的數量有限，要她們拿出來賣，她們又會怕賣不贏別人沒面子；乾脆就以爭取經費補助的方式，以免費品嚐的方式來做。

金冠宏指出，眷村美食節將於18日至22日在永康區中華路96號旁的巷口舉辦；每天上午10時發放免費品嚐券，照以往的經驗看，很快就會被索取一空。

他說，除了免費品嚐的攤位，還設有眷村年貨、社會團體愛心義賣攤位及街頭藝人表演，希望讓遊客們有過年的感覺。

林宜瑾表示，眷村文化保存是刻不容緩的議題，希望藉由眷村媽媽手藝，以美食為號召，喚起年輕人對眷村的關注，為眷村文化注入新的生命力。1060112

(中央社)