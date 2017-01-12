壓力太大不放鬆 心臟疾病向你招手

我要評比

科學家今天表示，可能已發現一種生物學解釋，來闡明壓力與心臟疾病長存已久的可能關連。

法新社報導，研究人員表示，大腦內杏仁核高度活躍的人，罹患心臟疾病與中風的風險也高。杏仁核與處理壓力有關。

努力工作的杏仁核，也和骨髓活動及動脈發炎情況增加有關，這或許能解釋心臟疾病與中風風險較高的原因。

數據顯示，緊張的杏仁核可能會傳遞信號給骨髓，要求製造額外的白血球，反而可能造成動脈窄縮而發炎，導致心血管問題。

來自麻州綜合醫院（Massachusetts General Hospital）的研究主要執筆人塔瓦柯（Ahmed Tawakol）說，這種潛在關連使得「減少壓力的好處不只在改善心理健康的可能性增加」。

發表於「刺胳針」（Lancet）醫學期刊的研究報告，對293名病患的大腦、骨髓與脾臟活動進行正子斷層掃描（PET）與電腦斷層掃描（CT）。

研究團隊對每位病患平均追蹤調查3.7年，其中22人罹患「心血管疾病」，包括心臟病、心臟衰竭、中風及動脈窄縮。

研究人員表示，「杏仁核較活躍者，隨後有更高風險罹患心血管疾病，也會比杏仁核較不活躍者，更快出現問題。」（譯者：中央社周莉芳）1060112

(中央社)