奈及利亞迫我經貿辦事處遷離首都 外交部：蠻橫粗暴

奈及利亞要求我駐奈國經貿辦事處從首都阿布加遷往第一大城拉哥斯。 (圖取自/googlemap)

針對非洲奈及利亞要求我駐奈國經貿辦事處從首都阿布加遷往第一大城，外交部發言人王珮玲上午表示，我國與奈及利亞從未沒有建立外交關係，奈國卻配合中國大陸宣稱，基於「一個中國」終止與我外交關係，企圖混淆國際視聽，奈國無理行徑、蠻橫粗暴的政治動作，我方表達嚴正抗議與譴責。

王珮玲強調，我與奈國簽有設處備忘錄且奈國在台北亦設有商務辦事處，基於平等互惠原則，外交部呼籲「奈國與我方保留協商空間」。

王珮玲指出，我國與奈及利亞從未沒有建立外交關係，奈方配合中國大陸1月11日記者會在奈國首都舉行記者會，宣稱奈及利亞基於「一個中國」，不再承認台灣是一個國家，並終止與我外交關係，企圖混淆國際視聽，外交部對於奈國無理行徑、蠻橫粗暴的政治動作，表達嚴正抗議與譴責。

她表示，我國與奈及利亞為推動互利的經貿實質關係，在1990年11月21日簽定《互設商務代表團備忘錄》，我遂在1991年4月在奈國舊都拉哥斯（Lagos）建立「中華民國商務代表團」，奈政府在1992年11月在我國設立「奈及利亞駐華商務辦事處」，我駐處嗣後在洽獲奈國外交部及商務部正式同意，在2001年8月自拉哥斯遷往奈國新都阿布加（Abuja）。

奈及利亞駐華商務辦事處上午則回應，目前對此訊息「不清楚」。不願多做回應。

(旺報)