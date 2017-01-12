搞垮SMAP 傑尼斯社長家被塗糞住院

SMAP的解散，讓不少粉絲都很不滿傑尼斯社長喜多川。（圖／達志影像）

日本傳奇天團SMAP去年底正式解散，除了木村拓哉被砲轟外，傑尼斯社長喜多川也被認為是罪魁禍首，他因與SMAP前經紀人飯島三智爭權鬥爭，導致SMAP成為犧牲品，因此不少粉絲都認為是喜多川生事，近來他住家更被發現疑似遭潑糞。

喜多川已經高齡90歲，最近也傳出他身體狀況欠佳，更因勞心勞力住院，年初更沒與旗下一票男明星現身神社參拜。加上先前SMAP解散時，喜多川住處就疑似遭潑狗糞，鄰居都懷疑是激進粉絲所為，更讓喜多川心情不佳。

除此之外，傑尼斯V6成員岡田准一近來也傳出他不顧反對，將和宮崎葵結婚，讓喜多川也是更加煩惱，據悉他近來是選擇入住高級私人醫院治療休息，希望紛爭盡快過去。

(中時電子報)