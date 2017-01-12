NBA》羅斯復出先發 尼克卻遭絕殺慘劇
前役上演失蹤記的「飆風玫瑰」羅斯，最後僅遭尼克罰款輕微處分，12日照樣先發迎戰七六人，沒想到領先大半場的尼克，卻遭七六人先發控衛麥康奈爾在槍響同時投進絕殺12呎跳投，尼克爆冷以97比98不敵地主七六人。
一路領先的尼克，打到最後34.5秒，尼克還保3分領先優勢，看來勝券在握，不過七六人先靠韓德生罰進2分，接著尼克「波神」波爾金吉斯三分出手沒進，搶下防守籃板的七六人，連暫停都沒喊，就靠麥康奈爾投進絕殺球。
賽後七六人中鋒恩比德興奮抓住麥康奈爾不放，畢竟目前急著入選全明星賽的他，很需要這種充滿戲劇化的球賽提升人氣，他也拿下全隊最高21分，且抓生涯新高14籃板，伊耶索瓦16分，柯文頓與諾爾各有13分。
尼克以「甜瓜」安森尼28分最高，羅斯雖有25分進帳，卻在最後關頭先對韓德生犯規，讓韓德生罰進追近的2分，接著最後1波防守也沒退防，造成麥康奈爾投進絕殺後仰跳投結局，尼克真要好好考慮一下是否留下羅斯了。
(中時電子報)
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