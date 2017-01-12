德新音樂廳有244房飯店和Spa 今正式開幕
位於德國漢堡市(Hamburg)的易北愛樂廳(Elbphilharmonie)，在眾人殷殷期盼下今天正式開幕，這個新音樂廳當初建造成本僅7,500萬歐元，但最後不但完工時間延了七年，最後成本還暴增到10倍，但這音樂廳也有非常完善的設施和音質。
根據路透社(Reuters)報導，這棟低層紅磚、高層是玻璃的建築物，屋頂是波浪的形狀，底層是1960年代建造的倉庫，以前是用來處藏茶葉、菸葉和可可。
這棟愛樂廳可望成為喜愛音樂者的最愛，它有2,100個座位，每個位置都和指揮家的距離不超過30公尺。除此之外裡面還有餐廳，有244個房間的飯店、500個停車位、1個Spa和一個37公尺高、可以俯瞰漢堡市的廣場。負責建造的赫爾佐格和德梅隆(Herzog & de Meuron)建築師事務所說，這棟音樂廳本身就是一座城市。
漢堡市市長Olaf Scholz說，希望這棟音樂廳可以吸引全世界各地的人前來拜訪，並感受音樂的力量。
原本漢堡市在2003年預計要花7,500萬歐元蓋這座音樂廳，但因工期延誤和法律糾紛，最後成本暴增到7.9億歐元，完工時間也從原本預定地2009年延到現在。首相梅克爾(Angela Merkel)和德聯邦總統姚阿幸·高克(Joachim Gauck)，將會參加音樂廳的開幕儀式。
這座音樂廳的開幕也讓德國人鬆了一口氣，德國一向以效率自豪，因此易北愛樂廳的工期延宕相當少見。德國媒體稱讚這座音樂廳為各種音樂提供了表演場所，從傳統交響樂、歌劇、電子音樂到現代及興音樂等。
(中時電子報)
關鍵字：德國、音樂廳、易北、Elbphilharmonie、漢堡
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