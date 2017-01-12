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B61上身 F-35可望提前擁有核攻擊力

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B61上身 F-35可望提前擁有核攻擊力
圖為F-35戰機2016年3月5日在亞利桑那州戴維斯-蒙森空軍基地（Davis-Monthan Air Force Base）參訓的畫面。（圖/美國空軍）

美國F-35聯合攻擊戰機最早可在2020年時，便武裝B61-12 Mod重力炸彈。美國空軍56戰機聯隊司令普留斯（Scott Pleus）說，雖然預定時程在2020與2022年間，但若有需要，速度可以加快。

據防務科技（Defensetech）軍事網報導，F-35當初設計時，就針對了攜帶核武的需求。2015年時，曾在彈艙試載炸彈評估震動狀況。也就在同一年，F-15E攻擊鷹式戰鬥轟炸機（F-15E Strike Eagle）攜帶B61-12，進行了第三與最後的研發飛行測試。

普留斯指出，專案辦公室正在詳加檢視製作流程，好讓核彈能與F-35無縫整合。

(中時電子報)

關鍵字：美國F-35攻擊2020
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