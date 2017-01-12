總統當選人川普首場記者會 重點一次看懂

美國總統當選人川普再過9天即將宣誓就職，今天召開自11月8日贏得大選以來的首場記者會，回應他據傳被俄羅斯抓到把柄的新聞，也談到他將如何切割利益衝突、處理歐記健保等。

以下為法新社和路透社彙整的記者會重點。

● 否認被俄羅斯抓到小辮子

川普首度承認莫斯科當局可能於美國大選前駭入民主黨電腦，但他否認他競選團隊和俄羅斯關係緊密，也否認莫斯科當局握有他「駭人聽聞」和「見不得人」的資料。

他說：「這種事情完全不該寫，完全就不該有，也絕對完全不該發表。」「這全是假新聞，假的，沒有發生過。」

● 「敬重」蒲亭

川普說，「蒲亭總統和俄國今天發布聲明說這則假新聞確實是假新聞。他們說這完全沒發生過…我很敬重他出面這麼說的事實。」

● 但不怎麼敬重美國情治單位或媒體

他說：「我認為實在很丟臉、很丟臉，情治單位竟允許任何這麼錯誤、這麼不實的東西在外頭…這種行為只有納粹德國做得出來。」

他強烈批評美國有線電視新聞網（CNN）報導這則新聞，並拒絕接受該電視台記者提問，他告訴這名記者，「我不會讓你問問題。你們是假新聞。」

不過他把最猛烈批評，留給將這份35頁未經證實的報告公諸於世的新聞網站BuzzFeed。「至於BuzzFeed，它是一堆失敗的垃圾，竟寫出來，我認為他們會嚐到後果。」

● 交出企業掌控

川普選戰最大的問題，一向就是他將如何兼顧龐大地產生意和總統職務。對此，今天有了最後答案：川普表示他已簽屬文件，把「完整、全部掌控權交給兒子」小唐納（Don Jr）和艾瑞克（Eric）。

律師狄倫（Sheri Dillon）說，這些行動「將切割總統當選人川普的總統職權和川普集團（Trump Organization）」。狄倫說，川普受人民委託期間，該企業將不會有任何海外交易。

身為關鍵股東的川普，只會收取營運的年度報告。

● 不管怎樣，墨西哥都將付出代價

川普表示他將不會等到與墨西哥磋商結束再來開始打造兩國間的高牆，且「墨西哥會以某種形式，形式有很多種，來補償我們」。

● 歐記健保

川普說：「我們將呈交…1項計畫。它將撤銷並取代。」他還說：「歐巴馬健保（Obamacare）是民主黨的問題。我們將替他們把問題下架…我們將幫民主黨一個大忙。」

● 老天爺從沒看過這麼多的工作機會

1月20日走馬上任後，川普承諾說，創造就業將前所未見地好轉。「我們將創造工作機會。我說我會是老天爺創造出最好的工作機會製造者。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060112

(中央社)