被網友病態行徑激怒 許常德嗆：絕對會報警

許常德在臉書揭露網友病態行徑。(圖/本報系資料照)

資深音樂人許常德，常在臉書針對新聞議題發表見解，常吸引網友按讚認同，不過今天卻大動肝火，在臉書怒嗆「真希望能封鎖某些網友」，甚至直呼這些人行徑過於「病態」。

許常德臉書全文。(圖/許常德臉書)

許常德在臉書揭露網友「病態行徑」，不僅會追蹤他私下行蹤，甚至到簽書會上劈頭就問「明明愛她為何不承認」，捏造莫須有的事實，還每天到粉絲團留下露骨噁心訊息，等到被許常德發現指責後，立刻改口稱不會再犯，但事後依舊故態萌發，對於這些荒唐行徑，讓許常德根本忍無可忍，限對方必須在三天內道歉，否則將公開她在LINE群組散播的謠言。

對於該網友瘋狂行徑，讓許常德不禁詢問起網友，「如果這個人是欣賞我，會用這麽病態的方式欣賞嗎」?緊接著更痛斥未制止卻協助散播謠言的人，心態和行為也是「病態」，並強調已經做好隨時報警處理的準備。

(中時電子報)