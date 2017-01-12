台灣首宗 淘寶買失身酒 驗出2級毒品成份

張嫌販售的Four Loko被驗出有毒品成份。（呂妍庭翻攝）

江湖上有句話叫「沒有什麼是一罐 Four Loko解決不了的事情，如果有，那就兩罐」，嘉義縣政府財稅局日前請縣警局偵辦一件於網路上販賣Four Loko(俗稱失身酒)案件，警方深入追查，發現張姓嫌犯是從淘寶網買進後在台轉售，懷疑產品成分不單純，主動將其Four Loko樣本送檢驗後，檢出其成份含有「伽瑪羥基丁酸(GHB)」，由於成份是毒品危害防制條例所列第2級毒品，無色、無味、無臭，比FM2藥性還強，也稱「神仙水」或迷姦水，昨以販毒罪和菸酒管理法張嫌函送。

警方表示，Four Loko 喝一瓶就倒，成份可疑，現被驗出毒品成份，呼籲民眾別再買。縣府菸酒管理科表示，這款酒國內還未開放進口，先前金門和高雄有查到大量原裝酒，目前已知會當地財稅局趕到送驗。

警方表示，張嫌以一罐含運費人民幣41元買入，再以最低4瓶1700元台幣在臉書上販售，自105年8月開始販賣，至今已不法獲利約新台幣20萬元以上。

嘉義縣警察局呼籲不要再販賣Four Loko，否則將依販販賣毒品究辦。民眾切勿輕易嘗試Four Loko，高劑量時會產生鎮靜作用，會讓人睡覺，最後昏迷或死亡。

依文獻資料顯示：通常口服十毫克GHB，會產生暫時性記憶喪失、三十毫克會促進睡眠，而一次使用達二十公克就會造成中毒，類似的症狀包括：噁心、嘔吐、頭痛、反射作用喪失，可能很快失去意識、昏迷及死亡，與酒精併用會更加劇其危險性。口服GHB通常被製成顆粒或粉末狀，溶於液體中例如開水、酒或其他種類之飲料後食用。

GHB服用後10到20分鐘即發生作用，服用後會產生類似喜悅、酒醉及催情的效果，加上其藥效快且短時間不易清醒及可具有類似FM2產生暫時性記憶喪失的效果，常使被害人誤喝飲料受侵害後，還無法回憶起加害人，因而被濫用，甚至用以犯案，最近流行於青少年與較年輕之成人中，被濫用之場所多發生於KTV等等娛樂場所。

在美國GHB被列為第一級管制藥品，與Ketamine和FM2同列為約會強暴丸。行政院業已於90年3月23日將之公告列入第二級管制藥品。

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(中時)