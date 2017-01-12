Hello Kitty x teamLab　地表最強雙展　聯手華麗出擊！

「三麗鷗嘉年華X華山teamLab聯票」限時優惠550元，想一網打盡兩個最夢幻最華麗的展覽的朋友可得加快腳步搶票。(時藝多媒體提供)

風靡全球億萬人、最夢幻最療癒的Hello Kitty，攜手與同樣來自日本、擅長翻轉視覺饗宴的頂尖數位藝術團隊teamLab，共同推出「三麗鷗嘉年華X華山teamLab聯票」，讓民眾能用最優惠的價格擁有雙重享受，就是要在這個冬天顛覆你對展覽的想像、突破夢幻的極限。

全球享譽盛名的超級偶像Hello Kitty，在多國巡演後將充滿美式華麗風格的《Hello Kitty Go Around!! 歡樂嘉年華》特展帶來了台灣，讓入場玩樂的大小朋友歡笑不斷、熱鬧非凡。同時，已連續兩年獲得「designboom」評選為全球前10大必看藝術展的超級技術團隊teamLab，在多國巡展後，將結合藝術與共創樂趣的《teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地》帶來台灣，打造最夢幻的數位遊樂園。

兩個展同樣好玩又好拍！同樣擁有美到令人尖叫連連的華麗場景供民眾拍照，不管你要當網美或文青，踏入展場絕對滿足你一切願望與想像。走入《Hello Kitty Go Around!! 歡樂嘉年華》所打造的童話樂園中，不僅有繽紛摩天輪與旋轉木馬等美到尖叫的特色拍照場景，更有豐富有趣的互動遊戲攤位，讓民眾能在嘉年華玩得相當盡興，並有機會得到可愛程度爆表的限量展覽獨家贈品。有別於以往靜態觀展的展覽類型，粉絲們在展場還能親自印製專屬手作布包；並向Hello Kitty大神祈願，換取御守與繪馬保佑你幸福好運一整年。

走入teamLab展，映入眼簾的是以數位科技打造的絢麗場景，結合藝術及共創互動兩大特色，展覽邀請觀眾親身走入藝術中，著名彩繪作品〈彩繪水族館〉及〈塗鴉大自然〉等，邀請觀眾拿起畫筆著色創造獨一無二的生物，經過掃描讓生物「活」起來，並且透過觸碰與作品產生互動。超高人氣作品〈水晶宇宙〉，運用「Interactive 4D Vision」技術打造而成，絢麗的光影變化彷彿在宇宙間進行一場星空冒險。

大明星Hello Kitty來到華山teamLab宣傳雙展聯票，地表最強共創雙贏。(時藝多媒體提供)

2017年地表最強雙展聯手推出優惠套票，要給觀眾最夢幻華麗的雙重享受！即日起至1/26，雙展聯票限時優惠550元，現省100元，於全台7-11 ibon機台與博客來售票網皆可購票。錯過優惠，只能買貴！

《Hello Kitty Go Around!! 歡樂嘉年華》特展活動資訊：

展覽名稱：「Hello Kitty Go Around!! 歡樂嘉年華」特展

展覽日期：2016年12月16日至2017年2月26日 (除夕休館)

營業時間：10:00–18:00 (17:30停止售票入場)

展覽地點：台北圓山花博爭艷館 (台北市中山區玉門街1號)

《teamLab: 舞動！藝術展&學習！未來の遊園地》展覽活動資訊：

展覽名稱：「teamLab：舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」

展覽日期：2016年12月29日至2017年04月09日 (除夕休館)

營業時間：10:00–18:00 (17:00停止售票入場)

展覽地點：華山1914文創產業園區 東2四連棟 BCD館

(中時電子報)