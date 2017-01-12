發現北市第一棟老宅 166年歷史竟存於迪化街！
從清朝劉銘傳時代到民國六十年代，迪化街一直是台北商業最發達的地區，資深新聞主播戴忠仁將告訴大家，許多人去採買南北貨時不經意走過的一間矮屋子，就是大稻埕商圈最早興建的老宅，也就是迪化街，這是台北市至今保存最為完整的老街，已經有166年的歷史！
日前戴忠仁為介紹老茶去採訪茶專家呂禮臻時，不經意地發現呂禮臻所承租的店面，興建時間竟在咸豐元年(西元1851年)，是整條迪化街源起的所在！這三進式的閩南建築，有60%的建材從清朝開始使用至今，地基就有180公分高，使用了6000多塊的石頭墊基，百年木門上橫放一整塊一百多斤的青斗石，歷經多少大地震仍紋風不動，令人嘖嘖稱奇！
在《國寶檔案》本周的「老街老宅老茶」專輯中，戴忠仁除了介紹百年歷史老茶外，也將特別介紹這個還有後代居住的古蹟，想知道古人如何完成這神奇的建築，敬請鎖定今天(1/12周四)晚間11點首播、明(1/13周五)重播的人間衛視《國寶檔案》。
(中時電子報)
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