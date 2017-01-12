提勒森提美對台承諾 外交部：美立場從未改變

美國準國務卿提名人提勒森在國會聽證上表示，美國在《台灣關係法》和六項保證下，對台灣做出了重要承諾。外交部發言人王珮玲上午表示，我方在證詞中認為，美方立場並未改變，對於美方將信守承諾，外交部對表示感謝。

提勒森指出，美國對台灣做了重要承諾，必須讓台灣人知道美國會在《台灣關係法》和六項保證下，實現承諾，並表示，他不知道川普政府有任何改變一中立場的計劃。

王珮玲指出，目前提名人國會程序尚未完全，但我們聽到他們國會聽證會的發言，顯示即將就任的川普政府了解台美關係在美國外交部政策及對世界和平的重要性。

(旺報)