時力黨徽遭註冊 黃國昌：依法提出異議

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時代力量黨徽商標傳遭他人註冊，時代力量執行黨主席黃國昌今天表示，已經交給律師處理，並依法定程序提出異議；若時代力量去登記商標要販賣商品，「這事情有點太離譜」。

商標註冊引發爭議，1件以白色力字，配上底色咖啡色，外框黃色的商標設計，近似於時代力量的黨徽，經濟部智慧財產局官員昨天表示，該申請人去年5月27日提出2件商標註冊申請案，包含商品及服務類別，其中商品類別部分，已於105年12月1日公告註冊核准。

黃國昌上午在立法院受訪時表示，當初發現這件事後，有關商標遭登記後的異議程序，有一定的法定程序要做，就交給律師處理，不希望大家產生誤認，避免接下來進一步的誤會。

黃國昌說，已經請律師曾威凱幫忙處理，曾威凱也是時代力量非常重要的成員，曾威凱在這個案子裡面非常盡力，希望能幫忙把爭議處理完。

黃國昌表示，政黨LOGO不能登記販賣商品，若時代力量去登記商標要販賣商品，「這事情有點太離譜」，政黨目的不是進行商業銷售行為，所以根本沒想到要把LOGO登記來販賣商品。1060112

(中央社)