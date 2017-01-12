韓國瑜擁抱高麗菜宣布參選 原因是這樣
台北農產公司總經理韓國瑜今天上午宣布參選國民黨主席，記者會進行到一半，韓國瑜突然轉身「擁抱」身後的高麗菜，他事後解釋，因高麗菜外型很像他的光頭，也代表將擁抱民意。
韓國瑜上午10時召開記者會，宣布將參選國民黨主席。記者會進行到一半，韓國瑜突然轉身走向身後的高麗菜堆，並張開雙手「擁抱」高麗菜，突如其來舉動讓現場鎂光燈四起，不少記者立刻拿起手機拍下這一刻。
韓國瑜事後解釋，會擺放這麼多高麗菜，代表這幾年他從未離開基層民意，而國民黨的黨意若離開基層，注定失去「黨魂」而成為「遊魂」，因此一定要從基層出發。
他說，就像高麗菜一樣，消費者若不願掏錢去買，國民黨永遠都沒機會，「代表消費者已經不喜歡我們了」。
韓國瑜也說，除了勿忘基層民意外，由於高麗菜的外型很像他的頭（光頭），所以才會擁抱高麗菜，象徵帶領藍軍向前衝，建立起健康的政黨政治。1060112
(中央社)
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