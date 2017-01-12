總預算提案減半 朝野拚20日三讀
民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，民國106年度中央政府總預算案，經過溝通還有2000多案，希望努力在20日立法院臨時會的最後一天，如期完成三讀。
立法院長蘇嘉全上午召集總預算案朝野協商。
柯建銘會前受訪時表示，這次的總預算案原本有4949案，會是史上最高，因此各部會當然要大溝通，溝通當然有效果，經過2天溝通剩下2000多案，但這樣也表決不完。
他說，今天要談的是通案刪減原則，目前大概有10項通案刪減，今天最重要通案刪減原則訂出來，原則確定後8個委員會中通案的就可以抽出，2000多案就可以再減少一半，剩下將近1000案再進入第二輪。
柯建銘表示，希望大家一起努力，可以達成20日如期完成總預算案三讀。
媒體問到，有媒體報導指出，臨時會有1/10的行政官員都在立法院，柯建銘說，這是他們預算，當然要來溝通，不來問題可大了，自己的預算不顧嗎？
他說，昨天經濟部長李世光一直在議場後面看，一通過電業法就表示感謝，這是行政倫理，如果不尊重立法院，預算、法案是不會過的。
國民黨立法院黨團副書記長李彥秀表示，這次預算案雖然提了4000多案，但是經過2天的說明，共有1800多案達成協議，或是撤銷或是改成主決議。
她說，個別委員沒有達成共識的，接下來幾天也會透過政黨協商的方式再行討論，可望再減少案量，在共同努力下，可以達到實質審查把關的目的，最後沒有協商結論的案子再回到院會表決，應該可以在1月20日順利通過預算案。1060112
(中央社)
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