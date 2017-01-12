一手扯鈴一手耍球 郭恆毅特技做公益
高市中山工商二年級學生郭恆毅喜歡籃球又愛扯鈴，練就一手耍球一手扯鈴絕技，他今天配合學校歲末感恩月，展現拿手絕活在校園募款做公益。
郭恆毅不僅擁有街頭藝人證照，還率學校扯鈴隊榮獲全國民俗體育競賽高中組特優二連霸，和花式籃球校園組個人冠軍。
郭恆毅腦筋靈活又有表演慾，他認為，街頭藝人就是要與眾不同，才能贏得掌聲和打賞，由於也喜歡籃球，因此就把扯鈴和花式籃球結合，一心二用，一手扯鈴一手耍球，果然每每贏得如雷掌聲。
郭恆毅表示，台上一分鐘、台下十年功，小五時練單頭鈴，鈴失控削掉他右腳一大塊皮，但他仍不放棄，繼續花了一年時間才熟練；他後來看到國外影片，嘗試徒手扯鈴也吃足苦頭。
他說，扯鈴十分普遍，若能結合花式籃球更有看頭，因此他不斷苦練，練習過程最難的是需一心二用，有時球與扯鈴還掉下來兩邊跑，令他撿拾疲於奔命。
配合學校歲末感恩月活動，郭恆毅上午也在校園透過他的「特技表演」募款，募款所得將全數捐給高雄市方舟就業服務協會所推廣的「偏遠地區弱勢家庭關懷訪視計劃」，讓偏遠地區的弱勢家庭可獲得真正的親密關懷及協助。
郭恆毅表示，正加強他的外語能力，並把扯鈴當成一生職業，希望未來能到世界各國表演，讓世界看到台灣，並把笑容和技藝分享全世界。1060112
(中央社)
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