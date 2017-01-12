美國將金正恩胞妹列制裁名單 南韓歡迎
南韓外交部發言人趙俊赫今天表示，對於美國將包括金正恩胞妹金與正在內的涉嫌侵害人權的北韓官員和機構列入制裁名單一事，南韓政府表示歡迎。
南韓聯合新聞通訊社指出，外交部評論稱，美國的制裁措施有助增加國際社會對北韓人權狀況的認識，促進國際社會進一步討論該問題並採取具體措施。
南韓外交部還敦促北韓傾聽國際社會的呼籲，儘早為改善人權狀況採取行動。
報導指出，美國於華盛頓當地時間11日根據國務院向國會提交的北韓侵犯人權狀況的第2次報告宣布，將北韓最高領導人金正恩的胞妹、勞動黨宣傳煽動部副部長金與正等7人和2個機構列入制裁名單。
據報導，除金與正之外，北韓國家安全保衛部長金元弘、勞動黨宣傳煽動部第一副部長崔輝、勞動黨組織指導部副部長閔丙(吉吉)、勞動黨組織指導部副部長趙勇元、咸鏡南道保衛局長金逸南、人民內務軍政治局長康弼勳被列入制裁名單。2個機構分別是國家計劃委員會和勞動省。
美國在聲明中指出，在世界各國中，北韓的人權狀況最惡劣，北韓政權持續採取處決、綁架、拘留及監禁、強制勞動、刑求拷問等非法行為。
報導指出，去年7月，美國曾將金正恩及北韓14名官員、8個政府機構列入制裁名單。
據報導，被美國政府列入制裁對象，將受到禁止進入美國、凍結在美資產及中斷交易等限制。由於北韓和美國的關係長期疏遠，此次制裁措施可能不會給北韓造成致命打擊。1060112
(中央社)
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