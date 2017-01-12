劉德立宴巴拿馬議員李威

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駐巴拿馬大使劉德立當地時間11日午宴巴國會議員李威（Katleen Levy），就巴國政情及台巴雙邊合作等議題廣泛交換意見。

大使館表示，李威現任巴拿馬執政黨「巴拿馬人黨」（PAN）青年部主任，曾任國會第一副議長。

李威表示，她目前擔任巴拿馬棒球聯盟副主席，巴國棒球運動甚具國際水準，且有助青少年身心健康發展，但聯盟經費有限，盼大使館協助，以支持巴國棒球運動推廣。劉德立允諾盡力協助。李威稱謝。1060112

(中央社)