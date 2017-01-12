奈國混淆國際視聽 外交部嚴正抗議

外交部發言人王佩玲今天說，中華民國和奈及利亞未建立外交關係，奈國卻配合大陸舉行記者會，宣稱基於「一個中國」，終止與我外交關係，混淆國際視聽，外交部嚴正抗議與譴責。

大陸官媒報導，大陸外交部長王毅表示，幾天前，奈及利亞要求台灣駐奈代表處「摘牌更名，遷出首都，削權減人」，並禁止奈國政府官員和機構與台灣發生任何官方往來。

對此，外交部發言人王佩玲今天表示，中華民國和奈及利亞未建立外交關係，奈及利亞政府卻配合中國大陸舉行記者會，宣稱基於「一個中國」不再承認台灣是一個國家，並終止與我外交關係，企圖混淆國際視聽，外交部對於奈及利亞政府的無理行徑表達嚴正抗議與譴責。1060112

(中央社)