NBA農曆年宣傳片 林書豪和柯瑞入鏡
美國職業籃球聯盟（NBA）今天發布農曆年活動宣傳片，球員柯瑞（Stephen Curry）、哈登（James Harden）、戴維斯（Anthony Davis）和林書豪入鏡。
另外，春節期間將有球隊穿中文球衣登場。
NBA官網表示，新春賀歲期間有場比賽引人關注，台北時間2月4日休士頓火箭隊和芝加哥公牛隊之戰，火箭將在比賽中場休息時間，為名人堂球員姚明的11號球衣舉行退役儀式。
NBA中國大陸執行長舒德偉（David Shoemaker）表示，新春賀歲活動在春節期間，成為NBA回饋球迷、慶祝新年絕佳機會，很高興球隊和球員帶給球迷歡樂氣氛和精彩比賽。1060112
(中央社)
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