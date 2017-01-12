韓國瑜擁抱高麗菜 宣布參選國民黨主席
北農總經理韓國瑜今天上午「擁抱」高麗菜，象徵擁抱民意，並宣布參選國民黨主席。他也以「模特兒」自居，認為伸展台上人越多，越能看出誰身材好，不怕貨比貨、只怕不識貨。
韓國瑜上午10時在台北農產公司召開記者會，並擁抱身後的高麗菜，宣布參選國民黨主席；對於2018縣市長、議員選舉，他說，若台南、高雄兩市沒有適當的國民黨同志參選，他願意親征艱困選區。
「國民黨如果再不努力，這次股票就要下市了」，韓國瑜表示，這次參選國民黨主席，他已經做好吃苦、受難的心理準備，他將帶領藍軍的士氣往前衝，也願意讓台灣建立起健康的政黨政治，因為「有健康的反對黨，才有健康的執政黨」。
韓國瑜說，很多人可能會覺得他參選國民黨主席「很神奇」、「很不可思議」、「不自量力」，但是在伸展台上的模特兒越多，觀眾越能看出來哪個模特兒身材好，不怕貨比貨、就怕不識貨。
他也說，國民黨的民調並沒有因為民進黨的無能、囂張上升，代表國民黨已經離民意越來越遠，而黨意如果離開基層，註定失去「黨魂」，而成為「遊魂」。
韓國瑜最後強調，參選國民黨主席絕對不會用到北農任何資源；也呼籲北農董事會儘速批准他的辭呈，等他離開總經理一職後，將會啟程到台灣各地，去拜訪當地黨員。1060112
(中央社)
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