張德正衝撞總統府 判賠223萬確定

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男子張德正駕車衝撞總統府，毀損牆面等物品；總統府向張男及任職車行連帶求償。最高法院今天維持高等法院見解，判張德正與車行要連帶賠償新台幣223萬餘元，全案定讞。

全案緣於，張德正與前妻官司遭判刑，自認司法不公，因此在民國103年1月25日，駕駛貨車衝破總統府防彈門，進入總統府車廳，遭檢方依殺人未遂、妨害公務、毀損建築物、毀損物品罪和文化資產保存法毀損古蹟罪、侵入住宅罪起訴。

刑事部分，法院一審依殺人未遂等5罪，判張德正有期徒刑5年10月；二審加重改判刑6年，張未上訴案件定讞，並於104年11月17日入監服刑。

民事部分，總統府認為修繕費花費300多萬元，要求張德正、任職公司好名企業應連帶賠償。一審台北地方法院判張德正、好名企業連帶賠償344萬餘元。

好名企業不服提起上訴，並主張總統府修復的走道地毯、車柱、柏油路等物品，是以新品換舊品，應予以折舊。

總統府主張，總統府建築物創建於民國元年，也是國定古蹟，當古蹟遭人為破壞，即使盡力修復，仍會減損該古蹟的價值，而且以新品換舊品，價值會不升反降，自不應予折舊。

台灣高等法院審酌相關事證，採納好名企業的折舊主張，改判張德正、好名企業連帶賠償總統府223萬餘元。

案經上訴，最高法院維持高院見解，全案確定。1060112

(中央社)