尼國提台灣 綠委：體現有別於大陸

民進黨立法院黨團書記長劉世芳今天表示，尼加拉瓜總統奧蒂嘉稱總統蔡英文是從台灣共和國來的總統，是慢慢體現到台灣是有別於中國大陸的，而這也是對台灣人民的一種肯定。

蔡總統11日出席奧蒂嘉、副總統穆麗優就職典禮。奧蒂嘉致詞時也主動以姐妹（Hermana）稱呼蔡總統，也說蔡總統是來自台灣（Republica de Taiwan）的總統。

對此，劉世芳今天在受訪時表示，就她了解，包括前總統陳水扁出訪時，這些中南美洲的國家過去都是稱「從中華民國過去的總統」，而這次奧蒂嘉稱蔡總統是從台灣來的總統，也是慢慢體現到現在的台灣是有別於中國大陸，而這也是對台灣人民的一種肯定。

國民黨立法院黨團書記長江啟臣表示，雖然國際間了解到中國大陸與台灣是不同的，但當奧蒂嘉稱蔡總統是來自台灣共和國的總統時，政府是不是也應該出面對外說明，是否台灣共和國就是等於中華民國，不然這會讓民眾困惑的。

江啟臣也說，蔡總統是中華民國的總統，當奧蒂嘉這樣稱呼她是台灣共和國的總統時，蔡總統是否有向奧蒂嘉說明她的身分是中華民國總統，還是就欣然接受是台灣共和國的總統？1060112

(中央社)