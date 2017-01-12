蔡正元再罵葉匡時：臉皮真的很厚！

蔡正元（左）回嗆葉匡時（右）。（本報系資料照片）

國民黨政策會執行長蔡正元罵前交通部長葉匡時，夜夜笙歌ㄧ杯紅酒都不只數千元，到現在卻連2000元特別黨費都沒交。遭葉匡時反擊，不繳的理由是無法認同蔡正元主導的國民黨。蔡正元轉發葉匡時臉書貼文再罵:蔡正元什麼時候「主導國民黨」？批葉匡時連拿喝杯紅酒的2000元繳交特別黨費，都找得到偉大的理由，臉皮真的很厚！

前交通部長葉匡時在臉書表示，自己不繳特別黨費的理由是不認同「蔡正元主導的國民黨」。蔡正元轉發此貼文續罵，他說，葉匡時別丟臉了!蔡正元什麼時候「主導國民黨」？蔡正元只是有繳特別黨費的國民黨義工，既非黨主席，也非中常委。

蔡正元說，葉匡時繳的2000元黨費，蔡正元用不上也用不到，蔡正元只是站崗的小衛兵，只有悍衛國民黨的責任，沒有絲毫主導國民黨的權利，那能跟吃香喝辣的葉匡時部長相比。

他批評，國民黨有好康的，就看得到葉匡時的身影，國民黨有苦難時，葉匡時這種人連拿喝杯紅酒的2000元繳交特別黨費，都找得到偉大的理由，葉匡時真的很了不起，臉皮也真的很厚！

(中時電子報)