蔡正元再罵葉匡時：臉皮真的很厚！
國民黨政策會執行長蔡正元罵前交通部長葉匡時，夜夜笙歌ㄧ杯紅酒都不只數千元，到現在卻連2000元特別黨費都沒交。遭葉匡時反擊，不繳的理由是無法認同蔡正元主導的國民黨。蔡正元轉發葉匡時臉書貼文再罵:蔡正元什麼時候「主導國民黨」？批葉匡時連拿喝杯紅酒的2000元繳交特別黨費，都找得到偉大的理由，臉皮真的很厚！
前交通部長葉匡時在臉書表示，自己不繳特別黨費的理由是不認同「蔡正元主導的國民黨」。蔡正元轉發此貼文續罵，他說，葉匡時別丟臉了!蔡正元什麼時候「主導國民黨」？蔡正元只是有繳特別黨費的國民黨義工，既非黨主席，也非中常委。
蔡正元說，葉匡時繳的2000元黨費，蔡正元用不上也用不到，蔡正元只是站崗的小衛兵，只有悍衛國民黨的責任，沒有絲毫主導國民黨的權利，那能跟吃香喝辣的葉匡時部長相比。
他批評，國民黨有好康的，就看得到葉匡時的身影，國民黨有苦難時，葉匡時這種人連拿喝杯紅酒的2000元繳交特別黨費，都找得到偉大的理由，葉匡時真的很了不起，臉皮也真的很厚！
(中時電子報)
文章來源：蔡正元臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。