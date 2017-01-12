韓國瑜參選國民黨主席 柯P：至少是新選項

台北農產運銷公司總經理韓國瑜今宣布參選國民黨主席，柯文哲上午出席陽明山美軍俱樂部改建修復記者會，被問及韓是否比「郝、吳、柱」更強，他認為，韓參選至少是個新選項，有時候可以賣新產品，但會不會被接受就要交給市場決定。

柯文哲說，韓國瑜宣布參選，至少比其他候選人更新鮮，新的是不是會成功不敢保證，但重複過去失敗的經驗一定不會成功，所以有時候對的新的東西，還是會有新期待。

(中時)