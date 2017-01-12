食材試辦4章1Q 教部盼別取消水果
農委會將試辦營養午餐使用「4章1Q」食材，有業者反映要取消水果。教育部今天表示，希望不要取消水果，供餐品質不受影響，將藉試辦瞭解成本是否增加。
農委會預計2月起，北中南東計4縣市先試辦學校午餐使用4章1Q國產食材， 台北、新北及桃園市餐盒食品商業同業公會昨天發出聲明，因應新規定所衍生的價差應由政府補助或調整餐費，教育主管機關及農政單位共同擬定統一菜單及食材，且營養午餐取消供應水果。
教育部綜合規劃司長黃雯玲表示，營養午餐使用「4章1Q」食材，是希望讓學生吃得更安全，因此預計下學期開始，會在北、中、南、東四區找學校試辦，農委會也會提供經費補助，希望藉由試辦過程瞭解成本是否會增加、實行上有何困難，106學年才會全面實施使用「4章1Q」食材，業者現在談漲價、不提供水果都言之過早。
黃雯玲說，教育部希望營養午餐不要取消水果，供餐品質不要受影響，未來會再和地方政府座談溝通，至於弱勢學童的營養午餐費用，教育部也會以專案方式補助，如果有需要，也會尋求行政院第二預備金支持。
所謂4章1Q，指包含取得CAS有機農產品標章、CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷認證標章、吉園圃標章，以及與前4大標章一樣具有追溯來源功能的QR Code。1060112
(中央社)
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