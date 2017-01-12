三星李在鎔涉閨蜜門 接受檢方訊問
南韓檢方擴大調查總統朴槿惠涉及的關說醜聞，三星集團領導人李在鎔因涉嫌行賄，今天前往南韓特別檢察官辦公室接受訊問。
路透社報導，檢方昨天將李在鎔列為行賄嫌疑人，並正在調查三星提供300億韓元（2528萬美元）給1個企業和朴槿惠閨蜜崔順實支持的基金會，是否跟國家退休基金2015年決定支持三星集團兩家子公司合併有關。
李在鎔搭乘韓製黑色雙龍轎車抵達特別檢察官辦公室，他告訴記者：「我對南韓人民沒有展現更好的一面感到非常抱歉。」現場還有拿著標語的抗議人士，要求將他逮捕，且說他是朴槿惠的共犯。
身穿深色西裝、白色襯衫和深紅領帶的李在鎔，向一群記者發表簡短聲明後鞠躬致意。（譯者：中央社陳昱婷）1060112
(中央社)
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