八里桶柑年節首選 甜度破表品質優

農曆年節將至，新北市八里區的桶柑也漸漸紅了，今年受到冬季日夜溫差大的影響，桶柑甜度破表高達14度，超越以往，想嚐鮮的民眾趕快把握機會盡早訂購。（新北市農業局提供）中央社記者林長順傳真 106年1月12日

農曆年節將至，新北市八里區的桶柑也漸漸紅了，今年受到冬季日夜溫差大的影響，桶柑甜度破表高達14度，超越以往，想嚐鮮的民眾趕快把握機會盡早訂購。

八里區是北台灣主要的柑橘產區之一，八里區農會表示，八里桶柑的產季約在12月下旬至隔年2月初，由於成熟期接近農曆年節，又稱為年柑。今年受到暖冬影響，桶柑轉色較慢，總產量約往年的八成，不過也因為冬季日夜溫差大，加上高溫少雨，桶柑的品質特別優良，甜度破表高達14度，更勝以往。

新北市農業局表示，新北市的桶柑種植總面積約65公頃，其中八里區就佔一半面積，是文旦柚以外另一種重要柑橘作物。農業局積極輔導八里區果樹產銷班取得吉園圃安心蔬果標章，並鼓勵農友嘗試種植不同品種的柑橘類，延長柑橘類作物的產期，增加農產品多樣性。

八里區龍源農場場長周清章表示，農場裡栽植的桶柑都是達20年以上的老欉桶柑，果實皮薄、汁甜味美、果肉細緻，而且自家的桶柑都是「在欉紅」才採收，直接提供給大台北地區的消費者，不經長期運輸或貯藏，絕對比市面上販售的桶柑新鮮。

八里桶柑於1月中旬開始採收上市，產量有限，請民眾及早採購。1060112

(中央社)