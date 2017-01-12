澎湖集體燒炭案已排除外力介入他殺
澎湖集體燒炭自殺案案情一步步明朗化，倖存的陳鈺涵前晚初步偵訊，關於自殺過程大多知情，但仍語多保留，現已排除外力介入他殺，檢方強調待其他事證交叉比對後，全案可望水落石出。
兩家5女集體燒炭自殺已奪走3條性命，唯一清醒的23歲陳家大女兒陳鈺涵成了釐清全案最重要的關鍵；前天恢復意識拆掉插管後，檢方立刻到院進行初步偵訊，同時刻意隔離家屬避免影響視聽。
檢方表示，偵訊全程約1個多小時，由於陳鈺涵情緒波動及身體狀況，內容斷斷續續不夠完整性；燒炭自殺過程陳大致上全都知情，只是似乎不願全盤透露，防禦心強。
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