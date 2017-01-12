川普國務卿提名人提勒森：美國需重申對台承諾
美國國務卿提名人提勒森周三在國會聽證會上說，華盛頓需要重申其對台灣的承諾。提勒森說，中國在南海島嶼上建立島嶼和軍事資產，類似於俄羅斯從烏克蘭入侵克里米亞。當被問及他是否支持對中國採取更積極的態度時，他說：「我們必須向中國發出一個明確的信號，首先，停止南海島嶼建設；第二，不允許占據這些島嶼。」
提勒森表示，美國是唯一的超級大國，能夠塑造世界的美好，但告誡國家需要更了解如何和何時收起其肌肉。他並說無法一直接受中國對北韓承諾的「空白支票」。他還說，中國帶來了機遇和挑戰。
(旺報)
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