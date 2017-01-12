遭梁文傑批評 韓國瑜盼對方加入國民黨
民主進步黨籍台北市議員梁文傑今天表示，昨天聲明請辭的台北農產運銷股份有限公司總經理韓國瑜宣布參選中國國民黨主席，是憂遭起訴；韓國瑜說，希望梁文傑加入國民黨。
梁文傑上午接受電台專訪表示，韓國瑜一連串動作，都是擔心被檢方以「背信」起訴，就像刺蝟，要伸出刺，大家才不敢碰，這是干擾檢方辦案。
韓國瑜說，梁文傑把社群網站臉書（facebook）當弓、黑色油漆當劍，「格局不大，真的很可憐」；他希望梁文傑痛改前非、洗心革面，並歡迎隨時加入國民黨。1060112
(中央社)
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