傳林鄭月娥已請辭 將參選港特首
據報導，香港政務司司長林鄭月娥今早已向行政長官（特首）梁振英請辭，為競選特首作準備。外傳她是北京唯一支持的人選。
香港無線電視台在報導中表示，林鄭月娥的辭職有待北京批准。
另據星島日報報導，北京將會以「日計」時間批准林鄭月娥的辭職─即很快批准。
報導指出，一旦北京批准請辭，林鄭月娥便會宣布參選特首。
星島日報又引述親政府的建制黨派領袖透露，林鄭月娥是北京唯一支持的特首參選人，估計她將會取得「壓倒性」提名票數。
據報導，林鄭月娥正籌備競選班底，競選辦公室主任和副主任人選已經選定，包括行政會議成員夏佳理和陳智思等人。
林鄭月娥今早出行時，已被大批記者守候採訪，但她沒有回答上述有關問題。
特首選舉將於3月26日舉行，現任特首梁振英已宣布放棄連任。到目前為止，已公開宣布參選、且較有份量的人有新民黨主席葉劉淑儀和前法官胡國興。
但外界普遍認為，未來角逐特首熱門人選應是林鄭月娥或財政司司長曾俊華。
曾俊華月前已宣布辭職，外界猜測他此舉是為參選特首作準備。但奇怪的是，北京方面至今尚未批准他請辭，以致曾俊華去向未明。1060112
(中央社)
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