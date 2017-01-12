韓日因慰安婦銅像緊繃 韓美外長通電話
南韓媒體今天報導，釜山設立慰安婦少女銅像事件，使韓日關係陷入緊張。南韓外交部長官尹炳世昨天應約與美國國務卿凱瑞通電話，就韓日關係及相關問題交換意見。
韓聯社報導說，凱瑞表示，南韓政府認真履行「韓日慰安婦問題協議」，儘管最近韓日關係陷入「困境」，仍保持冷靜克制。美國政府將為改善韓日關係、加強韓美日合作發揮必要作用。
凱瑞指出，在過去1年裡，韓日關係得到改善，希望韓日持續面向未來深化合作，韓美日3國保持良好合作關係。
尹炳世向凱瑞表示，南韓代理總統黃教安10日就韓日關係要求「克制言行，以避免韓日關係惡化」，並重申尊重韓日協議宗旨和精神至關重要。他說，南韓政府將為開創韓日兩國關係更加美好的未來而持續努力。
去年12月30日，南韓一個民間組織在日本駐釜山總領館前設立慰安少女婦銅像，日本政府於本月9日召回日本駐韓大使長嶺安政和駐釜山總領事森本康敬，並叫停韓日有關貨幣互換的磋商等，對南韓採取強硬措施。韓聯社說，韓日兩國自2015年12月達成「韓日慰安婦問題協議」後，潛伏的矛盾終於浮出水面。1060112
(中央社)
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