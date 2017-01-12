砂石車撞總統府 張德正及車行判賠223萬多元
砂石車司機張德正駕車衝撞總統府，前年遭依殺人未遂罪判刑6年確定，他入獄服刑，但官司未了。總統府向張及其公司好名企業求償，一審判賠344萬元，高院考量建物折舊及修復費用，酌減金額後改判賠223萬多元，案經上訴，最高法院駁回定讞。
這起國內首件的砂石車撞總統府事件，案發後北檢聲押張德正，但獲北院裁定釋回或交保，檢方不服堅提抗告，高院也一再裁定發回，創下「5度5關」的司法首例。
張德正因認司法不公，在3年前起意計畫以開車衝撞總統車隊、台北地院或總統府的方式，來表達不滿，他繕打完成載有「衝撞總統府正門的笨蛋就是我」文件後，隔天凌晨先到超商寄給媒體後，即利用出車載運廢料機會，開車衝撞總統府。
刑事部分，北院認為，張駕車直接衝撞，所幸站哨的衛兵及時閃避，始未發生憾事，從一重依殺人未遂罪將他判刑5年10月，但高院加重刑度，前年改判他6年徒刑，張德正不願上訴已告確定，並入監服刑。
民事部分，總統府為了修復遭張開車撞毀及損害的設施，包括欄杆、阻車柱、府前正大門安全強化玻璃等，共花了344萬8411多元，總統府要求張男及其任職的車行連帶賠償。
北院認為，張男是受車行指示前往桃園市載運廢料，途中利用機會駕車衝撞總統府，張的公司好名企業須負連帶賠償責任，全數判准總統府的請求，但高院認為須對毀損折舊，改判賠223萬4460元，案經上訴，最高法院駁回確定。
(中時)
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