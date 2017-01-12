SOGO百貨忠孝館消防演練 超逼真

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SOGO忠孝館在地下一樓的美食街模擬發生火警，百貨公司的工作人員自行進行初步的滅火行動。（鄭任南攝）

圖為百貨公司的責任編組人員，對火災傷患進行初步的急救。（鄭任南攝）

圖為消防人員進入百貨公司，進行滅火與搶救的行動。（鄭任南攝）

圖為消防人員護送百貨公司的櫃姐，離開冒煙的大樓。（鄭任南攝）

圖為消防人員進入商場大廳，準備進行滅火與搶救行動。（鄭任南攝）

圖為消防人員以吊掛方式，搶救火場受傷人員離開失火大樓。（鄭任南攝）

圖為消防車雲梯車，在失火大樓前搶救傷患與滅火。（鄭任南攝）

台北市消防局12日在太平洋SOGO百貨忠孝館舉辦自衛消防編組暨消防搶救演練，加強百貨場所員工初期防災自衛消防編組功能，提供民眾一個安全的購物環境。

(中時)