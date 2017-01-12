長澤雅美隱乳解放！辣穿吊帶襪蹦E奶

長澤雅美在新的舞台劇中解放E奶！（圖／翻攝livedoor、twitter）

日本女星長澤雅美出道以來都給人清純形象，不過她是知名「隱乳女星」，擁有E奶好身材的她，在昨日登場的歌舞劇《Cabaret》中大解放！穿上性感禮服，不僅有引人遐想的吊帶襪、甚至大露E奶，豪放程度讓不少粉絲不敢置信！

長澤雅美這回挑戰改編自百老匯知名舞台劇《Cabaret》，昨日正式開演，該劇一票難求，衝得都是長澤雅美！她也果然沒讓粉絲失望，難得解放E奶，性感兔女郎裝載歌載舞，更有與劇中男演員火辣接吻的戲分，讓許多粉絲大呼賺到。

(中時電子報)