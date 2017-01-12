女兒對窗外笑著揮手 蕭彤雯嚇：我家在七樓⋯

蕭彤雯常在臉書分享生活大小事。（圖／本報系資料照片）

美女主播蕭彤雯擁傲人好身材，育有女兒「美寶」、兒子「瓜瓜」的她，時常在臉書分享生活大小事，近日蕭彤雯被問到小孩指著天花板問「他是誰」，蕭彤雯表示「習慣就好。這會持續一段時間。」並與女兒分享這段故事，嚇得美寶抱頭尖叫，蕭彤雯也透露女兒小時候也有類似狀況。

蕭彤雯認為，「大部分小孩小時候都見過大人看不見的東西」，這番看法嚇得女兒抱頭尖叫，蕭彤雯也表示美寶小時候也發生過相似狀況，「最扯的一次是晚上吃飯，家裡只有我們兩個，我邊餵妳、妳邊跟窗外笑著揮手。問題是，我們家在七樓⋯⋯」。

而昨晚睡前兒子瓜瓜突對著天花板揮手、喊「咕咕！咕咕！（鳥）」、「怕怕、怕怕」，女兒在旁嚇壞，蕭彤雯則鎮定握著兒子的手，並說：「好了，瓜瓜要睡覺了哦！不要再跟他玩了，明天再玩哦！」也別於曾嚇到睡不著，這回則是冷靜處理，也讓蕭彤雯直呼：「果然什麼事情都是一回生二回熟啊！」

(中時電子報)