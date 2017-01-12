韓國瑜選黨魁 郝龍斌：優秀有膽識

聲明請辭的台北農產運銷股份有限公司總經理韓國瑜今天宣布參選中國國民黨主席，同樣表態參選的國民黨副主席郝龍斌說，韓國瑜優秀有膽識；這麼多人選，選務公平公正非常重要。

他說，韓國瑜是非常優秀的人才，性情中人，直爽有膽識，過去在台北市共事愉快。

郝龍斌表示，之前民主進步黨挑起農產運銷公司爭議及羞辱，韓國瑜很委屈，曾向韓國瑜致意。他認同韓國瑜提出的許多政見、理念，如黨產處理及轉型為有戰鬥力的在野黨。

他說，目前多人表態參選，今年的國民黨會比去年的國民黨責任更重，民進黨追殺鬥爭只會更加大力量。不過，擔子更重，現在看來，大家都對黨有「無可救藥的使命感」，相信國民黨是有希望。

郝龍斌表示，既然目前這麼多黨內優秀朋友表態參選，選務公平公正就非常重要。最近已出現人頭黨員、團體入黨傳聞，或參選人支持者互相攻訐，甚至媒體報導還有黨職人員涉入，這都不是很正面，希望聚焦在具體政見呈現，讓國民黨展現進步的開始。1060112

(中央社)