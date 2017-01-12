教長提出高教6問題 同質發展經費集中
教育部長潘文忠今天表示，高教過去10年發生6大問題，包括競爭型經費過度集中、大學呈現同質性發展、論文浮濫掛名增加、量化指標過多過細等。
106年全國大專校院校長會議今天在高雄舉行，邀請全國158所公私立大專校院（含軍警校院）校長參與，上午由教育部長潘文忠舉行專題演講，講題為「面對挑戰，迎向未來」。
潘文忠表示，高教面對嚴峻挑戰，少子化造成招生困難，還有社會的高度期許，希望高教為培育人才盡更大貢獻，而國際競爭、人才流動等，都是對辦學的考驗。
談到過去10年台灣高教的狀況，潘文忠提出6大問題，包括「競爭型經費」資源過度集中少數學校，多數學校缺乏足夠的發展經費，導致大學M型化發展；而學校為了爭取經費，未思考定位，「大學呈現同質性發展」，輕教學、重研究。
潘文忠也指出，過去量化指標過多、過細，學校由目標導向變成指標導向；學校追求排名，導致論文浮濫掛名增加，甚至部分學校商業化操作，而過多KPI、管考頻繁，增加教職人員行政負擔，還有績效審查指標未能針對不同領域多元設計。
未來若要培育新世代人才，潘文忠認為，需具備問題解決、生活美學、數位跨域整合、獨立思辨、團隊合作、多元創新等6項前瞻能力，再透過人文關懷、環境保育、產業連結和社區投入來連結在地，最後藉由學習多種語言、參與國際事務等來接軌國際。
至於高教未來發展，潘文忠認為應該要以教學為核心，學生學習為主題，同時要資源公共化，公立學校應加強投入區域發展、增加弱勢生比例，私校應增加公益董事，而學校應發展特色，找出各自優勢，在教學、研究和社會影響等面向建立發展重點，最後要善盡社會責任，在地連結、產學研合作，為國家建設人才進行重點培育。1060112
(中央社)
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